NODI

Curiosità e Significato di Nodi

Perché la soluzione è Nodi? I nodi sono legature utilizzate da marinai e alpinisti per fissare corde e materiali, garantendo sicurezza e stabilità. Ogni nodo ha caratteristiche specifiche per scopi diversi, come l’attacco a un gancio o il legame tra due corde. Conoscere i nodi è fondamentale per chi lavora in mare o in montagna, perché permette di affrontare situazioni di emergenza e garantire l’affidabilità delle operazioni.

Come si scrive la soluzione Nodi

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

