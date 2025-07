Formano i binari nei cruciverba: la soluzione è Rotaie

Home / Soluzioni Cruciverba / Formano i binari

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Formano i binari' è 'Rotaie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROTAIE

Curiosità e Significato di Rotaie

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Rotaie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rotaie? Le rotai sono le barre di metallo che si trovano sui binari ferroviari, fondamentali per il corretto scorrimento dei treni. Questi elementi garantiscono stabilità e sicurezza durante il viaggio, guidando le rotaie e mantenendo tutto in perfetta linea. Senza le rotai, il trasporto su rotaia non potrebbe funzionare, rendendo il loro ruolo essenziale nel sistema ferroviario.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Formano gli arcipelaghiFormano la nidiataFormano scaleLo formano le AzzorreSi formano dipanando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rotaie

Hai davanti la definizione "Formano i binari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M B O I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROMBI" ROMBI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.