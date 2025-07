È loro il Pan di noti biscotti nei cruciverba: la soluzione è Stelle

STELLE

Curiosità e Significato di Stelle

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Stelle, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Stelle? Le stelle sono biscotti di pasta friabile e dolce, spesso a forma di stellina, molto popolari in Italia. Il nome deriva dalla loro forma che ricorda appunto una stella, simbolo di luce e allegria. Perfetti per accompagnare un tè o da condividere con amici, le stelle portano un tocco di magia e dolcezza in ogni momento.

Come si scrive la soluzione Stelle

Hai davanti la definizione "È loro il Pan di noti biscotti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

