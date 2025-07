È annessa alla chiesa nei cruciverba: la soluzione è Sagrestia

SAGRESTIA

Curiosità e Significato di Sagrestia

Perché la soluzione è Sagrestia? La sagrestia è l'ambiente annesso alla chiesa, dove si preparano le cerimonie religiose e si custodiscono oggetti sacri. È un luogo riservato al clero, spesso situato dietro l'altare, e rappresenta un punto di supporto fondamentale per le attività liturgiche. Conosciuta anche come sacrestia, questa stanza è essenziale per il buon svolgimento delle funzioni religiose.

Come si scrive la soluzione Sagrestia

S Savona

A Ancona

G Genova

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A S A L P D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPAVALDO" SPAVALDO

