Duri a mollare nei cruciverba: la soluzione è Tenaci

Home / Soluzioni Cruciverba / Duri a mollare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Duri a mollare' è 'Tenaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENACI

Curiosità e Significato di Tenaci

Hai risolto il cruciverba con Tenaci? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tenaci.

Perché la soluzione è Tenaci? Tenaci indica persone che affrontano le difficoltà con determinazione e senza arrendersi facilmente. Sono individui che, nonostante gli ostacoli, continuano a lottare per raggiungere i propri obiettivi. La loro forza interiore e la perseveranza li rendono esempi di resistenza e fermezza. In poche parole, essere tenaci significa non mollare mai, anche quando il cammino si fa difficile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Robusti duri a mollareDuri e resistentiSono duri in ogni lavoroDuri di comprendonioLo dice chi è deciso a non mollare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tenaci

Non riesci a risolvere la definizione "Duri a mollare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T A O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TATTO" TATTO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.