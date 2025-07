Discorsi ripetitivi nei cruciverba: la soluzione è Antifone

Home / Soluzioni Cruciverba / Discorsi ripetitivi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Discorsi ripetitivi' è 'Antifone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIFONE

Curiosità e Significato di Antifone

La parola Antifone è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Antifone.

Perché la soluzione è Antifone? Antifone sono brevi canti o versi ripetuti, spesso usati in ambito liturgico o teatrale, per sottolineare un messaggio o creare un ritmo coinvolgente. La loro caratteristica principale è la ripetizione che, come nei discorsi ripetitivi, aiuta a fissare un concetto o a rafforzare un'idea. Un esempio di come le parole possano diventare strumenti di comunicazione efficace e coinvolgente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono i discorsi molto ponderatiDiscorsi contortiI discorsi dei pettegoliSuoni brevi secchi e ripetitiviNon ne hanno i discorsi incongruenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antifone

Stai cercando la risposta alla definizione "Discorsi ripetitivi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

F Firenze

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M A I A O B T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANITOBA" MANITOBA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.