La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Diresse i primi due film di Fantozzi' è 'Salce'.

SALCE

Curiosità e Significato di Salce

Salce è una parola di 5 lettere.

Perché la soluzione è Salce? Salce è il nome del regista che ha diretto i primi due film di Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio. La sua influenza ha dato vita a un'iconica commedia italiana, facendo diventare il personaggio di Fantozzi un simbolo di umorismo e satira sociale. Con la sua regia, Salce ha contribuito a creare un classico intramontabile della comicità nostrana.

Come si scrive la soluzione Salce

Hai trovato la definizione "Diresse i primi due film di Fantozzi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

L Livorno

C Como

E Empoli

