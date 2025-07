Dà nome ad una pregiata razza di conigli nei cruciverba: la soluzione è Angora

ANGORA

Curiosità e Significato di Angora

Vuoi sapere di più su Angora? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Angora.

Perché la soluzione è Angora? L'Angora è una razza di coniglio nota per il suo morbido e pregiato pelo, molto apprezzato nel mondo dell'alta moda e dell'arte sartoriale. Originario della Turchia, questo animale si distingue per la sua eleganza e la soffice pelliccia, che richiede cure particolari. La bellezza e la qualità del suo mantello lo rendono un simbolo di raffinatezza e delicatezza.

Come si scrive la soluzione Angora

