Dà nome a una razza di conigli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà nome a una razza di conigli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANGORA

Significato/Curiosità : Dà nome a una razza di conigli

L'Angora è una razza di conigli noti per la loro pelliccia lunga e soffice. Questa particolare razza prende il nome dalla regione turca di Angora (oggi nota come Ankara), da cui originano. I conigli Angora sono apprezzati per la loro lussuosa pelliccia, che può essere raccolta e utilizzata per la produzione di preziosi filati come l'Angora, noti per la loro morbidezza e calore. Esistono diverse varianti di Angora, tra cui l'Angora inglese, l'Angora francese e l'Angora tedesco. Sono conigli affettuosi e domestici, ma richiedono cure specifiche per mantenere la salute della loro pelliccia.

Altre risposte alla domanda : Dà nome a una razza di conigli : nome; razza; conigli; Conosce il nome di molte medicine; Il nome femminile che si anagramma in asino; Il pronome per me; Il nome di Gauguin; Il nome di Capote; Scorrazza no e saccheggiano; Una pregiata razza bovina; Nome della razza canina del levriero russo rus; Il dell Etna antica razza di cani da caccia della Sicilia; Lo palesa l imbarazza to; Su Radio 2 va in onda quello del conigli o; Il conigli o del pellicciaio; Richard Adams scrisse quella dei conigli ; Polli e conigli le hanno bianche; È simile al conigli o;

Cerca altre Definizioni