Che si propaga diffusamente e rapidamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si propaga diffusamente e rapidamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DILAGANTE

Significato/Curiosita : Che si propaga diffusamente e rapidamente

In parte sotto forma di calore e in parte si propaga sotto forma di onde sismiche. la sequenza di eventi descritta è oggetto della teoria del rimbalzo... Consumismo del mercato, semmai una rabbia autentica certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

