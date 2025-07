Cala all ultima battuta nei cruciverba: la soluzione è Sipario

Home / Soluzioni Cruciverba / Cala all ultima battuta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cala all ultima battuta' è 'Sipario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIPARIO

Curiosità e Significato di Sipario

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Sipario, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sipario? Sipario è il tendaggio che si alza o si abbassa a teatro per aprire o chiudere la scena. Simbolicamente, indica la fine di un evento o di un’azione, come se fosse il sipario che cala sul palcoscenico. In senso figurato, rappresenta la conclusione di qualcosa, lasciando spazio al dopo o a un nuovo inizio, segnando il momento in cui si chiude un capitolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ultima di BeethovenL ultima scelta che fu fatta da Napoleone IIILa ultima bevanda di SocrateL ultima portata del pastoStrada molto battuta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sipario

Stai cercando la risposta alla definizione "Cala all ultima battuta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U E L R I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PULIRE" PULIRE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.