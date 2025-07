Band in cui ha militato Iggy Pop nei cruciverba: la soluzione è Stooges

STOOGES

Curiosità e Significato di Stooges

Perché la soluzione è Stooges? Gli Stooges sono una band punk rock statunitense, formata negli anni '60 e guidata da Iggy Pop. Con il loro sound energico e rivoluzionario, hanno influenzato generazioni di artisti e definito un nuovo stile musicale. Il gruppo è noto per la loro attitudine ribelle e canzoni iconiche che hanno segnato la storia del rock.

Come si scrive la soluzione Stooges

