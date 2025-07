Le visite effettuate da più medici nei cruciverba: la soluzione è Consulti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le visite effettuate da più medici' è 'Consulti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONSULTI

Curiosità e Significato di Consulti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Consulti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Consulti? Consultazioni indica le visite mediche a cui si sottopongono i pazienti, spesso da diversi medici specializzati. È il termine che descrive quei momenti in cui un medico esamina, ascolta e consiglia, collaborando con altri specialisti per garantire cure complete e personalizzate. In altre parole, rappresenta le occasioni di confronto tra paziente e professionisti della salute per migliorare il benessere.

Come si scrive la soluzione Consulti

La definizione "Le visite effettuate da più medici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

