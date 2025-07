Vi vengono proiettati più film alla volta nei cruciverba: la soluzione è Multisala

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vi vengono proiettati più film alla volta' è 'Multisala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MULTISALA

Curiosità e Significato di Multisala

Vuoi sapere di più su Multisala? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Multisala.

Perché la soluzione è Multisala? Il termine multisala indica un cinema che offre più sale di proiezione, consentendo di guardare diversi film contemporaneamente o in orari diversi. È una soluzione moderna per soddisfare più gusti e preferenze in un'unica struttura. In questo modo, gli spettatori possono scegliere tra vari generi e titoli senza dover spostarsi. Insomma, una vera e propria rivoluzione nel mondo del cinema.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un locale nel quale vengono proiettati film per amatoriIl cinema dove vengono proiettati film d autoreProietta più film alla voltaIl tema musicale piu ricorrente in un filmVi si proiettano e commentano film

Come si scrive la soluzione Multisala

Se "Vi vengono proiettati più film alla volta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

