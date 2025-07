Proietta più film alla volta nei cruciverba: la soluzione è Multisala

MULTISALA

Curiosità e Significato di Multisala

Perché la soluzione è Multisala? Il termine multisala indica un cinema dotato di più sale, che permette di proiettare diversi film contemporaneamente. Questa organizzazione offre agli spettatori una vasta scelta di generi e orari, rendendo l’esperienza più comoda e variata. In sostanza, una multisala è il luogo ideale per godersi più pellicole in un’unica visita, soddisfacendo ogni gusto cinematografico.

Come si scrive la soluzione Multisala

Hai davanti la definizione "Proietta più film alla volta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

