SCORRERIA

Curiosità e Significato di Scorreria

Vuoi sapere di più su Scorreria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Scorreria.

Perché la soluzione è Scorreria? Scorrerìa indica un movimento rapido e fluido, come l'acqua che scorre senza ostacoli. Nel contesto di un attacco di navi, suggerisce la velocità con cui queste si muovono, attraversando le acque con agilità. È un termine che trasmette dinamicità e rapidità, perfetto per descrivere un'azione veloce e coordinata in ambito marittimo. Insomma, un'immagine di rapidità e destrezza in mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si costruiscono naviAndare all attacco sul mareSpumeggiano dietro le naviLa invertono le naviUn veloce aereo

Come si scrive la soluzione Scorreria

Hai trovato la definizione "Veloce attacco di navi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L A A C P T S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PILATESCA" PILATESCA

