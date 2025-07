Uscite dal frigorifero nei cruciverba: la soluzione è Fredde

FREDDE

Curiosità e Significato di Fredde

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fredde più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fredde.

Perché la soluzione è Fredde? Fredde è l'aggettivo che descrive qualcosa a bassa temperatura, come il cibo uscito dal frigorifero. Si riferisce a oggetti o ambienti freddi, spesso associati al refrigerio o al raffreddamento. Per esempio, una bibita fresca o un gelato sono considerati fredde. La parola sottolinea la sensazione di freschezza e il contrasto con la temperatura ambiente, rendendola ideale per descrivere ciò che si trova nel frigorifero.

Come si scrive la soluzione Fredde

Stai cercando la risposta alla definizione "Uscite dal frigorifero"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

E Empoli

D Domodossola

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F N I E T R E E Mostra soluzione



