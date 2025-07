Uomini primitivi nei cruciverba: la soluzione è Trogloditi

Home / Soluzioni Cruciverba / Uomini primitivi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uomini primitivi' è 'Trogloditi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TROGLODITI

Curiosità e Significato di Trogloditi

La parola Trogloditi è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trogloditi.

Perché la soluzione è Trogloditi? I trogloditi sono antichi uomini delle caverne, noti per vivere in ambienti rupestri e avere uno stile di vita primitivo. Rappresentano le prime forme di umanità, con strumenti rudimentali e abitudini essenziali. Il termine è spesso usato figurativamente per indicare persone considerate poco evolute o arretrate. È un modo colorito per parlare di atteggiamenti semplicistici o poco raffinati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I nodosi bastoni degli uomini primitiviUomini di valoreGli uomini inglesiUomini di antico stampoDividono gli uomini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trogloditi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uomini primitivi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

O Otranto

G Genova

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R T I E A R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRITERA" TIRITERA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.