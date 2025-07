Lo è uno Stato non schierato con le grandi potenze nei cruciverba: la soluzione è Non Allineato

NON ALLINEATO

Curiosità e Significato di Non Allineato

Perché la soluzione è Non Allineato? Non allineato si riferisce a uno Stato che sceglie di non schierarsi con le grandi potenze o alleanze militari, mantenendo una posizione neutrale. Questo atteggiamento permette di preservare autonomia e indipendenza nelle decisioni politiche e diplomatiche. Essere non allineato significa quindi non essere vincolato da alleanze obbligatorie, scegliendo una strada più libera e autonoma nel panorama internazionale.

Come si scrive la soluzione Non Allineato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è uno Stato non schierato con le grandi potenze", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

