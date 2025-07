L universitario studia per diventarlo nei cruciverba: la soluzione è Dottore

DOTTORE

Curiosità e Significato di Dottore

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Dottore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dottore? Un dottore è una persona che ha completato studi universitari in ambito medico o in altre discipline specializzate, come la laurea in medicina, farmacia o scienze. È un professionista qualificato che si dedica alla cura e alla tutela della salute delle persone o alla ricerca nel suo settore. Insomma, il dottore rappresenta l'eccellenza formativa e la competenza acquisita con impegno e studio.

Come si scrive la soluzione Dottore

La definizione "L universitario studia per diventarlo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A T O I I S C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISCARIOTA" ISCARIOTA

