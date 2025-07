Una precipitazione notturna che imbianca i campi nei cruciverba: la soluzione è Brinata

BRINATA

Curiosità e Significato di Brinata

Perché la soluzione è Brinata? Brinata indica la sottile coltre di brina che si forma durante le ore notturne, imbiancando i campi e le piante con un velo di cristalli di ghiaccio. È un fenomeno naturale che si verifica quando le temperature scendono al di sotto dello zero, creando un’atmosfera magica e silenziosa. Un’immagine poetica della natura che si risveglia tra gelo e luce del mattino.

B Bologna

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I A E E R L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CELIARE" CELIARE

