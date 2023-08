Una precipitazione che imbianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una precipitazione che imbianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NEVICATA

Significato/Curiosita : Una precipitazione che imbianca

Novembre 2011 in internet archive. corsi d'acqua. ^ italia al gelo, la neve imbianca il sud: disagi per i trasporti. due clochard morti di freddo, su la repubblica... Può variare da un minimo di 50 a un massimo di 200 kg/m³ subito dopo una nevicata. la densità della neve a sua volta influisce sulla stabilità e sulla compattezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una precipitazione che imbianca : precipitazione; imbianca; precipitazione in chicchi; Una finissima precipitazione ; Opposto al diritto... o precipitazione ; Una precipitazione notturna che imbianca i campi; Unisce i punti con uguale precipitazione atmosferica; imbianca d inverno; imbianca re intonacare; imbianca artificialmente; imbianca to... coi fiocchi; imbianca in inverno;

Cerca altre Definizioni