La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una luce psichedelica' è 'Stroboscopica'.

STROBOSCOPICA

Curiosità e Significato di Stroboscopica

Perché la soluzione è Stroboscopica? Stroboscopica si riferisce a un effetto di luce caratterizzato da flash rapidi e intermittenti, creando immagini visive vibranti e distorte. È spesso associata a luci psichedeliche o effetti visivi usati in musica, arte e spettacoli per generare un senso di movimento e alterazione della percezione. Questa parola evoca atmosfere suggestive e surreali, perfette per descrivere esperienze visive intense e coinvolgenti.

Come si scrive la soluzione Stroboscopica

Stai cercando la risposta alla definizione "Una luce psichedelica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

B Bologna

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

C Como

A Ancona

