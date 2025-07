Una copia della rivista nei cruciverba: la soluzione è Fascicolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Una copia della rivista

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una copia della rivista' è 'Fascicolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FASCICOLO

Curiosità e Significato di Fascicolo

La parola Fascicolo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fascicolo.

Perché la soluzione è Fascicolo? Fascicolo indica una raccolta di documenti, fogli o pagine ordinati e conservati insieme, come in un archivio o in una rivista. È spesso usato per riferirsi a una singola parte di una serie o a un volume di materiali organizzati. In pratica, rappresenta una copia ben strutturata di contenuti, come una rivista o un raccoglitore di documenti, ed è fondamentale per l’archiviazione e la consultazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una rivista statunitenseLa seconda è quasi sempre rivista e correttaLa copia in rilievoSi fa tra la copia e l originaleAssidue lettrici di una rivista da contratto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fascicolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Una copia della rivista"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E R N T O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORTONE" PORTONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.