Un locale del Pronto Soccorso nei cruciverba: la soluzione è Ambulaotrio

Home / Soluzioni Cruciverba / Un locale del Pronto Soccorso

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un locale del Pronto Soccorso' è 'Ambulaotrio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMBULAOTRIO

Curiosità e Significato di Ambulaotrio

La soluzione Ambulaotrio di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ambulaotrio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ambulaotrio? L'**ambulatorio** è uno spazio all’interno di un ospedale o di una struttura sanitaria dedicato alle visite mediche e ai controlli programmati, spesso gestito da specialisti. È il luogo dove si svolgono esami diagnostici e consulti, offrendo assistenza senza l’urgenza tipica del Pronto Soccorso. Insomma, un punto di riferimento per cure più tranquille e pianificate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il locale del Pronto SoccorsoIl pronto soccorso gestisce quelle medicheStabilisce la priorità in pronto soccorso fraPronto SoccorsoHa dei posti di pronto soccorso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ambulaotrio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un locale del Pronto Soccorso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

L Livorno

A Ancona

O Otranto

T Torino

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C A R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CA IRA" CA IRA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.