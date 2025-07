Un grosso ferro uncinato nei cruciverba: la soluzione è Arpione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un grosso ferro uncinato' è 'Arpione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARPIONE

Curiosità e Significato di Arpione

La parola Arpione è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arpione.

Perché la soluzione è Arpione? L'arpione è uno strumento a forma di asta lunga con un uncino alla punta, originariamente usato per pescare grandi pesci come le balene. È un attrezzo robusto e resistente, ideale per agguantare e catturare prede difficili da raggiungere. La parola richiama l'immagine di un ferro uncinato, simbolo di forza e precisione nello svolgere il suo compito.

Come si scrive la soluzione Arpione

La definizione "Un grosso ferro uncinato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

P Padova

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

