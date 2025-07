Tutt altro che pingui nei cruciverba: la soluzione è Magri

MAGRI

Curiosità e Significato di Magri

Approfondisci la parola di 5 lettere Magri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Magri? Magri indica una persona con poca massa adiposa, molto snella e sottile. È un termine che descrive chi ha un fisico esile e senza abbondanza di grasso corporeo. Spesso usato sia in modo positivo, per sottolineare l'eleganza di una figura sottile, sia in contesti più quotidiani per descrivere qualcuno con poco sovrappeso. In definitiva, rappresenta un aspetto di leggerezza e snellezza.

Come si scrive la soluzione Magri

Non riesci a risolvere la definizione "Tutt altro che pingui"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

G Genova

R Roma

I Imola

