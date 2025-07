Tiranti per pantaloni nei cruciverba: la soluzione è Bretelle

Home / Soluzioni Cruciverba / Tiranti per pantaloni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tiranti per pantaloni' è 'Bretelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRETELLE

Curiosità e Significato di Bretelle

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bretelle più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bretelle.

Perché la soluzione è Bretelle? Le tiranti per pantaloni sono gli elementi utilizzati per sorreggere e regolare la vita dei pantaloni, assicurando una vestibilità perfetta. Sono comunemente chiamate bretelle e si agganciano ai pantaloni tramite bottoni o clip, offrendo uno stile retrò o elegante. Le bretelle rappresentano un accessorio pratico e di tendenza, capace di aggiungere un tocco di classe a qualsiasi outfit.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I soldati francesi che portavano caratteristici pantaloniQuella dei pantaloni è bene sia inappuntabileLa pezza nei pantaloniTengono su i pantaloniAccomunano pantaloni e autostrade

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bretelle

Hai trovato la definizione "Tiranti per pantaloni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T O I C S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORISTI" CORISTI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.