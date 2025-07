La Thunberg attivista svedese per l ambiente nei cruciverba: la soluzione è Greta

GRETA

Curiosità e Significato di Greta

Perché la soluzione è Greta? Greta Thunberg è un’attivista svedese nota a livello globale per la sua lotta contro il cambiamento climatico. La sua voce forte e determinata ha ispirato milioni di giovani e adulti a impegnarsi per un pianeta più sostenibile. È simbolo di speranza e azione per un futuro migliore, dimostrando che anche una sola persona può fare la differenza.

Come si scrive la soluzione Greta

G Genova

R Roma

E Empoli

T Torino

A Ancona

