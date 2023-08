Beneficio ecclesiastico senza funzioni lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Beneficio ecclesiastico senza funzioni lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINE CURE

Significato/Curiosita : Beneficio ecclesiastico senza funzioni lat

Nonostante questo, dopo celebrano la messa saranno privati da ogni beneficio ecclesiastico e deposti in perpetuo. la lettura di questi cnoni dimostra che... Georg wilhelm pabst, vedi paracelsus (film). (la) «omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit. dosis sola facit, ut venenum non fit.» (it) «tutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

