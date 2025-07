Lo sono i luoghi malarici nei cruciverba: la soluzione è Malsani

MALSANI

Curiosità e Significato di Malsani

Approfondisci la parola di 7 lettere Malsani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Malsani? Malsani indica luoghi o persone che sono privi di salute, caratterizzati da condizioni di indebitamento, decadenza o degrado. È un termine che evoca ambienti insalubri, poco curati o negativamente influenzati. Usato in modo figurato, può riferirsi anche a situazioni o stati mentali di cattiva salute o sofferenza. Insomma, i malsani sono i luoghi o le condizioni che trasmettono malessere e deterioramento.

Come si scrive la soluzione Malsani

Se "Lo sono i luoghi malarici" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

L Livorno

S Savona

A Ancona

N Napoli

I Imola

