MILITI

Curiosità e Significato di Militi

Perché la soluzione è Militi? I militi erano i soldati di comunità medievali, spesso cittadini o contadini chiamati a difendere il proprio territorio. Non professionisti, ma uomini comuni che si univano in battaglia per proteggere il loro villaggio o città. La loro forza stava nella condivisione di un senso di appartenenza e responsabilità collettiva, rendendo la difesa del luogo un dovere di tutti.

Come si scrive la soluzione Militi

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

I Imola

