La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scrisse Il partigiano Johnny' è 'Fenoglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FENOGLIO

Curiosità e Significato di Fenoglio

Hai risolto il cruciverba con Fenoglio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Fenoglio.

Perché la soluzione è Fenoglio? FENOGLIO è un termine che indica una pianta erbacea aromatica molto diffusa in Italia, nota per il suo aroma intenso e il suo uso in cucina e medicina naturale. Cresce spontaneamente nei campi e lungo i margini delle strade, arricchendo il paesaggio con le sue foglie verdi e profumate. È un simbolo di tradizione rurale e di genuinità, rappresentando un elemento importante del patrimonio botanico italiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il partigiano Johnny : Fenoglio = La luna e i falò : xL autore de Il partigiano JohnnyScrisse Il pendolo di FoucaultLa Ortese che scrisse Poveri e sempliciScrisse un famoso inno

Come si scrive la soluzione Fenoglio

Hai davanti la definizione "Scrisse Il partigiano Johnny" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

E Empoli

N Napoli

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

