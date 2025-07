Scelti come sistema nei cruciverba: la soluzione è Adottati

Home / Soluzioni Cruciverba / Scelti come sistema

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scelti come sistema' è 'Adottati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADOTTATI

Curiosità e Significato di Adottati

La soluzione Adottati di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Adottati per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Adottati? Adottati indica persone o cose che sono state prese sotto cura o protezione, spesso in modo ufficiale. Ad esempio, un bambino può essere adottato da una famiglia, assumendo nuove responsabilità e affetto. La parola suggerisce un gesto di accoglienza e coinvolgimento attento, rendendo il concetto di accudimento e integrazione più concreto e significativo nel contesto delle relazioni umane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sistema di trasmissione TVSistema per pagare onlineUnità di misura del lavoro nel sistema CGSTipo di sistema che concerne la misurazioneSistema pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Adottati

La definizione "Scelti come sistema" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O M L E L B A A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALOMBELLA" PALOMBELLA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.