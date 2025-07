sandwich: si ordina al bar nei cruciverba: la soluzione è Club

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'sandwich: si ordina al bar' è 'Club'.

CLUB

Curiosità e Significato di Club

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Club, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Club? Club è un termine che indica un tipo di panino farcito, spesso con carne, formaggi e verdure, molto popolare nei bar e nelle rosticcerie. Si ordina facilmente al bar, ed è apprezzato per la sua praticità e gusto ricco. Oltre a essere un panino, il termine si usa anche per indicare associazioni o gruppi esclusivi, ma nel contesto di un bar, rappresenta un delizioso spuntino da gustare in compagnia.

Si ordina al bar
Si ordina al bar con il cappuccino
Bevande digestive che si possono prendere anche al bar
Caffè ristretto che si consuma al bar
Si gioca al bar su un tavolo verde

Come si scrive la soluzione Club

Se "sandwich: si ordina al bar" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

L Livorno

U Udine

B Bologna

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C S S A A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASCISSA" ASCISSA

