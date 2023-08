Si gioca al bar su un tavolo verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gioca al bar su un tavolo verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BILIARDO

Significato/Curiosita : Si gioca al bar su un tavolo verde

il più grande è il tavolo inglese per lo snooker. nella produzione moderna, a partire dalla fine degli anni sessanta, il tavolo è talvolta riscaldato... Numero corrispondente alla notazione scientifica 1015, vedi biliardo (numero). il biliardo (meno comunemente bigliardo) è un gioco di origini molto antiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

