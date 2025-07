Rovinoso fallimento nei cruciverba: la soluzione è Crac

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Rovinoso fallimento' è 'Crac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRAC

Curiosità e Significato di Crac

Approfondisci la parola di 4 lettere Crac: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Crac? CRAC è l'acronimo di Contratto di Ricollocazione Aziendale, uno strumento che aiuta le aziende in crisi a gestire il fallimento, facilitando il reinserimento dei lavoratori e la ripresa economica. Quando si parla di rovinoso fallimento, il CRAC rappresenta una rete di supporto per superare le difficoltà e favorire un nuovo inizio. Essenzialmente, è un'ancora di salvezza in tempi difficili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fallimento inaspettato rovinosoUn fallimento clamorosoRovinoso scompiglioÈ causa di fallimentoRovinoso calo in Borsa

Come si scrive la soluzione Crac

La definizione "Rovinoso fallimento" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

A Ancona

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R V O I O I D S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIVISORIO" DIVISORIO

