ABBONATO

Curiosità e Significato di Abbonato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Abbonato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Abbonato.

Perché la soluzione è Abbonato? Abbontato indica chi ha sottoscritto un abbonamento, ricevendo regolarmente giornali o riviste a casa propria. Significa aver stabilito un accordo che permette di ricevere contenuti periodici senza doverli acquistare ogni volta singolarmente. È una parola utile per descrivere chi è fedele a una pubblicazione e ne segue gli aggiornamenti con comodità e continuità.

Come si scrive la soluzione Abbonato

Hai trovato la definizione "Riceve il giornale a casa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

