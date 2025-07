Quando sono buoni si hanno speranze per il risultato nei cruciverba: la soluzione è Auspici

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quando sono buoni si hanno speranze per il risultato' è 'Auspici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSPICI

Curiosità e Significato di Auspici

Approfondisci la parola di 7 lettere Auspici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Auspici? Auspici indica previsioni o segni favorevoli che fanno sperare in un esito positivo. Spesso si riferisce a segnali di buon auspicio, come eventi o comportamenti che fanno pensare che le cose andranno bene. In sostanza, rappresenta una sorta di fiducia o speranza basata su segnali promettenti, alimentando la convinzione che il futuro possa riservare buone sorprese. È il modo di augurare o prevedere un buon esito.

Come si scrive la soluzione Auspici

La definizione "Quando sono buoni si hanno speranze per il risultato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

U Udine

S Savona

P Padova

I Imola

C Como

I Imola

