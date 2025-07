Prendere botte nei cruciverba: la soluzione è Buscare

BUSCARE

Curiosità e Significato di Buscare

Perché la soluzione è Buscare? Prendere botte è un'espressione idiomatica italiana che significa essere colpiti o picchiati. È usata per descrivere situazioni di violenza fisica, spesso in modo colloquiale. La soluzione BUSCARE si collega al senso di cercare qualcuno o qualcosa, magari per risolvere un problema o per trovare una via d'uscita. In ogni caso, il termine invita a riflettere su come affrontare le difficoltà.

Come si scrive la soluzione Buscare

Hai trovato la definizione "Prendere botte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

U Udine

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E D I R F E T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIFTERITE" DIFTERITE

