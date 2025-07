Pianta le cui bacche hanno effetto lassativo nei cruciverba: la soluzione è Sambuco

SAMBUCO

Curiosità e Significato di Sambuco

Vuoi sapere di più su Sambuco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Sambuco.

Perché la soluzione è Sambuco? Il sambuco è una pianta conosciuta per i suoi fiori bianchi e le sue bacche nere, utilizzate in rimedi naturali. Le bacche di sambuco, se consumate in piccole quantità, hanno proprietà lassative e favoriscono il regolare funzionamento intestinale. Un alleato della salute naturale, ma da usare con moderazione e preferibilmente sotto consiglio.

S Savona

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

C Como

O Otranto

