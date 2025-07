Phil e Steve ex campioni statunitensi di sci nei cruciverba: la soluzione è Mahre

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Phil e Steve ex campioni statunitensi di sci' è 'Mahre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAHRE

Curiosità e Significato di Mahre

Approfondisci la parola di 5 lettere Mahre: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mahre? Mahre è il cognome di due celebri fratelli svizzeri, Phil e Steve, ex campioni statunitensi di sci alpino. La parola richiama la loro fama nel mondo dello sci, diventando un simbolo di eccellenza e successo nelle discipline alpine. Un nome che evoca ricordi di vittorie e imprese sportive memorabili sulle nevi.

Come si scrive la soluzione Mahre

La definizione "Phil e Steve ex campioni statunitensi di sci" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

H Hotel

R Roma

E Empoli

