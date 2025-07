Pesi comprendenti la tara nei cruciverba: la soluzione è Lordi

LORDI

Curiosità e Significato di Lordi

La soluzione Lordi di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lordi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lordi? Lordi è un termine inglese che indica il totale lordo, ovvero l'importo complessivo prima di eventuali deduzioni come tasse o contributi. Spesso usato in ambito finanziario e commerciale, rappresenta la somma totale che si ottiene o si deve pagare senza sottrarre nulla. Conoscere il valore lordo è fondamentale per avere un quadro completo della situazione economica e pianificare al meglio le proprie finanze.

Come si scrive la soluzione Lordi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pesi comprendenti la tara", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

