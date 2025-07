Il gruppo di isole comprendenti la Nuova Caledonia nei cruciverba: la soluzione è Melanesia

MELANESIA

Curiosità e Significato di Melanesia

Perché la soluzione è Melanesia? La Melanesia è una regione dell'Oceano Pacifico che include diverse isole, tra cui la Nuova Caledonia. Questo termine deriva dal greco melas (nero) e si riferisce alle popolazioni con pelle scura della zona. La Melanesia comprende paesi come Papua Nuova Guinea, Figi e Vanuatu, ed è nota per la sua ricca cultura, biodiversità e paesaggi spettacolari. È un'area affascinante e ricca di tradizioni millenarie.

Come si scrive la soluzione Melanesia

M Milano

E Empoli

L Livorno

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N M O T I A M A R I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MATRIMONIALI" MATRIMONIALI

