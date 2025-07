Persona i cui genitori non sono quelli biologici nei cruciverba: la soluzione è Adottata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Persona i cui genitori non sono quelli biologici' è 'Adottata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADOTTATA

Curiosità e Significato di Adottata

Perché la soluzione è Adottata? Una persona adottata è chi, pur non avendo i genitori biologici, viene cresciuta e amata come se fosse loro. L'adozione permette di creare una famiglia attraverso un legame legale e affettivo, offrendo un nuovo inizio e un senso di appartenenza. È un gesto di grande solidarietà e affetto, che cambia la vita di chi riceve questa opportunità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimiciIl giorno in cui sono nati gli inespertiZone delle città in cui sono vietate le autoCompositore polacco di cui sono celebri i NotturniMateriale di cui sono fatte le zanne d elefante

Come si scrive la soluzione Adottata

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

