SBIADIRE

Curiosità e Significato di Sbiadire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Sbiadire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sbiadire? Perdere il colore significa che qualcosa o qualcuno sta andando via via scolorendo, diventando meno vivace e più spento. Si usa spesso per descrivere oggetti, tessuti o anche emozioni che si affievoliscono nel tempo. In parole semplici, è come se l’intensità di un colore si dissolvesse, lasciando tutto più smorto e meno brillante. È proprio questo il senso di sbiadire.

Perdere coloreIl perdere colore dei tessutiIl colore del principe delle fiabeIl colore del lutto liturgicoPerdere la pazienza

Come si scrive la soluzione Sbiadire

Se "Perdere il colore" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

B Bologna

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N Y D T A A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DAYTONA" DAYTONA

