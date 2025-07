Ordine di rettili a cui appartengono le testuggini nei cruciverba: la soluzione è Cheloni

CHELONI

Curiosità e Significato di Cheloni

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cheloni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cheloni? I cheloni sono un ordine di rettili caratterizzati da uno scafo duro che protegge il corpo, come le tartarughe e le testuggini. Sono animali antichissimi, presenti sulla Terra da milioni di anni, e si distinguono per la loro lentezza e longevità. Questi rettili vivono sia in acqua che sulla terraferma, adattandosi a diversi ambienti. La loro presenza è fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi.

Come si scrive la soluzione Cheloni

Stai cercando la risposta alla definizione "Ordine di rettili a cui appartengono le testuggini"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

H Hotel

E Empoli

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I R L O O G Mostra soluzione



