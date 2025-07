Se non è tale è pan bagnato nei cruciverba: la soluzione è Zuppa

ZUPPA

Curiosità e Significato di Zuppa

Vuoi sapere di più su Zuppa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Zuppa.

Perché la soluzione è Zuppa? La parola zuppa indica un piatto caldo e avvolgente, preparato con brodo e ingredienti vari come verdure, carne o pesce. È una pietanza semplice e confortante, perfetta per scaldare e nutrire. Insomma, la zuppa rappresenta il comfort casalingo in cucina, capace di riunire famiglia e amici intorno a un momento di convivialità. È davvero il simbolo della tradizione culinaria italiana.

