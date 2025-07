Né giovane né vecchio nei cruciverba: la soluzione è Adulto

ADULTO

Curiosità e Significato di Adulto

La soluzione Adulto di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Adulto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Adulto? L'adulto è la fase intermedia tra l'infanzia e la vecchiaia, caratterizzata da maturità fisica e mentale. È il momento in cui si assume responsabilità, si costruisce un percorso di vita e si prendono decisioni consapevoli. Essere adulti significa aver superato la giovinezza senza ancora entrare nella fase anziana, rappresentando così una tappa fondamentale di crescita e autonomia.

Come si scrive la soluzione Adulto

Non riesci a risolvere la definizione "Né giovane né vecchio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

D Domodossola

U Udine

L Livorno

T Torino

O Otranto

