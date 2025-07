Musulmano, seguace del Corano nei cruciverba: la soluzione è Islamita

ISLAMITA

Curiosità e Significato di Islamita

Hai risolto il cruciverba con Islamita? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Islamita.

Perché la soluzione è Islamita? Il termine Islamita si riferisce a una persona che segue i principi dell'Islam, la religione basata sul Corano. È spesso usato per indicare un fedele musulmano o qualcuno che aderisce alle pratiche e insegnamenti islamici. La parola richiama l'adesione spirituale e culturale a questa religione monoteista, diffusa in molte parti del mondo. In definitiva, rappresenta un credente devoto all'Islam.

Come si scrive la soluzione Islamita

Se ti sei imbattuto nella definizione "Musulmano, seguace del Corano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

S Savona

L Livorno

A Ancona

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

